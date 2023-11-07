أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهاءها من تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية للقسائم السكنية في مدينة المطلاع ضمن أربعة عقود بتكلفة 615 مليون دينار كويتي (نحو ملياري دولار أمريكي).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن أعمال الطرق والبنية التحتية تشمل شبكات الطرق وصرف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه العذبة وأنظمة مكافحة الحريق وشبكات الري وخزانات الري والهاتف وأنظمة التحكم المروري والكاميرات.

وأضافت أنه تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ 113 مبنى حكوميا من أصل 118 مبنى والعمل جار لتسليمها للجهات ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.

وذكرت المؤسسة أنها أنجزت خمسة عقود للمباني العامة بتكلفة إجمالية 127 مليون دينار (نحو 419 مليون دولار) وجار العمل على إتمام إنجاز عقدين يشملان خمسة مبان جديدة.

وبينت أن العمل جار على طرح مناقصتين لبناء 20 مبنى حكوميا إضافة إلى مناقصتين لبناء مركز ضاحيتين تحتويان على 18 مبنى حكوميا في مدينة المطلاع السكنية كما أنها تعد طرح مناقصتين لمبان عامة بالضواحي السكنية بالإضافة إلى مناقصتين لمركز ضاحية ومركز إطفاء.

ولفتت المؤسسة إلى انتهائها من تنفيذ 28 عقد كهرباء بتكلفة 418 مليون دينار (نحو مليار دولار) مشيرة إلى تسليمها أربع محطات رئيسية جهد 400 كيلو فولت و36 محطة جهد 132 كيلوفولت في جميع الضواحي السكنية للمدينة.

وأفادت بأنها باشرت العمل بعقد تمديد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط بالضواحي (N2, N3, N4) متوقعة إيصال التيار الكهربائي لأول مجموعة من القسائم في هذه الضواحي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكشفت أنه تمت مباشرة العمل بعقد لتنفيذ عدد (12) محطة كهرباء رئيسية للضواحي غير السكنية ويجري العمل على تنفيذ عدد (2) محطة كهرباء رئيسية جهد لتزويد المناطق غير السكنية بالتيار الكهربائي.

وقالت (السكنية) إنها ستطرح قريبا مناقصة كيبلات الكهرباء للضواحي غير السكنية كما يجري توقيع عقد كيبلات الضغط المنخفضوالمتوسط للضواحي (N1, N5, N12).

وأشارت إلى أنها طرحت مناقصتين لكيبلات أرضية بالضواحي غير السكنية وثلاث مناقصات أخرى لإنارة الطرق الرئيسية لعدد ست ضواح سكنية تقع بين الضاحيتين (N6 و N11).