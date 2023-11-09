وزير الشؤون يعلن عن اطلاق رابط (سند) الالكتروني بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح اليوم الخميس عن إطلاق رابط إلكتروني تحت عنوان (سند) يتضمن سلسلة من الخدمات المتنوعة لابناء إدارة الحضانة العائلية المحتضنين والأسر الحاضنة وذلك ضمن خطة إدارة الحضانة العائلية لتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأيتام.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان ان الكويت تعد من الدول الرائدة ونموذجا يحتذى به في مجال رعاية الايتام تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الحضانة العائلية.

واوضح ان ادارة الحضانة الاجتماعية سعت نحو خلق بيئة اسرية متكاملة لهذه الفئة تعوضهم عن غياب الابوين من خلال العديد من المشاريع وعلى رأسها الاحتضان الذي يهدف إلى دمج الأطفال الايتام داخل المجتمع وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وتنمية الوازع الديني في نفوسهم وتنشئتهم تنشئة نفسية اجتماعية سليمة من خلال احتضانهم من قبل هذه الأسر الكويتية التي يتم اختيارها على أسس علمية لضمان تكيف الأبناء داخل وسط أسري مستقر.

واكد الحرص الوزارة على استمرارية تقديم “كافة الخدمات لابنائنا الايتام المحتضنين لدى الاسر الحاضنة” مبينا أن فكرة إطلاق (سند) هدفها تقديم سلسلة من الخدمات المتنوعة طبية وتعليمية وترفيهية ورياضية وصحية بعروض ودعوم خاصة بهدف مساعدة الاسر الحاضنة في تربية واحتضان الأبناء.

وحول عدد الأبناء المحتضنين كشف عن وجود 656 ابنا وابنة محتضنين لدى أسر كويتية لافتا إلى وجود فريق عمل متخصص يقوم بمتابعة وزيارة الابناء المحتضنين والاسر الحاضنة للتعامل مع كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم فضلا عن التأكد من سلامة الأبناء وحصولهم على كافة أوجه الرعاية واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

واعرب عن الشكر والامتنان لجهود قياديي وموظفي إدارة الحضانة العائلية والاسر الحاضنة في مساندة ورعاية الأطفال المحتضنين داعيا إلى بذل المزيد من العمل لضمان استقرار ودمج فئة الايتام داخل المجتمع.