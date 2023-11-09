وزيرا الدفاع والأشغال يقومان بجولة تفقدية لمرافق الأشغال لبحث أفضل السبل لتطوير شبكات الأمطار

بناء على توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله الرامية إلى دعم وتطوير منظومة الصرف الصحي وشبكات الأمطار في البلاد قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد بجولة تفقدية جوية اليوم الخميس على المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة.

وقالت وزارتا الدفاع والأشغال في بيان صحفي مشترك إن الجولة شملت العديد من المواقع بهدف الوقوف على مكامن الخلل وبحث وإيجاد أفضل الطرق والسبل المناسبة لتطوير منظومة الصرف الصحي وشبكات الأمطار في البلاد.