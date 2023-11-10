الحركة التقدمية الكويتية تطالب القمة العربية الطارئة بقرارات الحد الأدنى تجاه العدوان الصهيوني الوحشي على غزة

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانا قالت فيه :

تنعقد القمة العربية الطارئة غداً في ظل عدوان صهيوني وحشي غير مسبوق وحرب إبادة إجرامية تستهدفان تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتهجير الشعب العربي الفلسطيني مرة ثالثة، ولكن هذه المرة خارج أرض وطنه، وليس مجرد الانتقام الجنوني علي الهزيمة الصهيونية النكراء في عملية “طوفان الأقصى” البطولية، ويتم ذلك بمشاركة وتغطية أميركية وغربية وتواطؤ مفضوح من أنظمة التطبيع والتبعية، ناهيك عن عجز وتخاذل غالبية المواقف الرسمية العربية.

ومع أنه ليست لدينا أية أوهام حول القمة العربية ونتائجها، إلا أننا مع ذلك وفي هذا الظرف العصيب نطالب القمة بالحد الأدنى من الموقف العربي الرسمي، الذي يفترض اتخاذه عبر قرارات تتمثّل في:

١- التحرك للوقف الفوري للعدوان، وكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح، وإيصال المؤن والمواد الغذائية والوقود ومياه الشرب واللوازم الطبية، ونقل الحالات الحرجة والخطيرة من الجرحى والمصابين للعلاج في الخارج، وتوفير متطلبات إيواء مئات آلاف الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم.

٢- تأسيس صندوق عربي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني.

٣- التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي أقترفها الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي.

٤- إعلان موقف عربي جماعي ضد مؤامرة التهجير والتوطين.

وبالتأكيد فإنّ عدم اتخاذ مثل هذا الحد الأدنى من القرارات في القمة العربية سيمثّل سقوطاً أخلاقياً وسياسياً كاملاً للنظام العربي الرسمي بجامعته ومؤتمرات قممه.

الكويت في ١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٣