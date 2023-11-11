حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
12 نوفمبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .
ليلاً:
معتدل إلى مائل للبرودة و غائم و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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