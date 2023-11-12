مكتب المجلس يعقد اجتماعا برئاسة السعدون

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون .

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد براك المطير وأمين سر المجلس أسامة عيسى الشاهين ومراقب المجلس الدكتور فلاح ضاحي الهاجري ورئيس اللجنة المالية شعيب شباب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب ورئيسة قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.

وناقش المكتب الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقدمة من لجنة الأولويات والتي استعرضها رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد العنزي.

كما اطلع المكتب على اقتراح لجنة الأولويات بشأن تعديل جدول أعمال الجلسات من خلال تقديم بند تقارير اللجان بشأن مشروعات القوانين المختلفة وذلك بعد بند الاستجواب.

وقرر المكتب عرض الأمر على المجلس للموافقة عليه.

واستعرض مكتب المجلس جدول جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقترح من الأمانة العامة.

كما أعرب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الأمة عن اعتزازهم الكبير والدائم بموظفي وموظفات الأمانة العامة للمجلس.

وأكد المكتب “الاحترام القائم والواجب لشخوصهم وعوائلهم الكريمة، ورفض أي إساءة أو تعدي يطالهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها”.

ويجدد مكتب المجلس تقديره لأدوار القطاعات المختلفة في الأمانة العامة وشخوص العاملين فيها.