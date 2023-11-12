حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
13 نوفمبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 20 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 1   قدم.
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