محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 نوفمبر 2023

12 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
13 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 20 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 1 &#160 قدم.

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