حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 20 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 1 قدم.