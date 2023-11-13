حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
معتدل إلى مائل للبرودة و رطب خاصة على المناطق الساحلية و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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