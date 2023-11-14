المانع : إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية بمصر والأردن مؤقتا

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الاثنين إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري وطب الأسنان ودكتور صيدلة والصيدلة) مؤقتا في كل من مصر والأردن.

وقال المانع في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ال25 إنه يسمح للطلبة المستجدين الدراسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي في تلك التخصصات الطبية للعام الجامعي 2024/2023 في كل من الأردن ومصر بالتسجيل ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.

وأوضح أنه سيتم السماح للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي بالتخصصات الطبية ذاتها للعام الجامعي 2024/2023 في الأردن ومصر الضم إلى بعثات الوزارة شريطة استيفائهم لشروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.

وبين المانع أن إعادة دراسة القرار السابق بكافة جوانبه الفنية والعملية تضمن استطلاع آراء المختصين في وزارة التعليم العالي وأهل الميدان الأكاديمي والتعليمي بغية الوصول إلى تصور واضح ومعالجة شاملة تراعي المحافظة على جودة التعليم في الكويت مع تحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلبة.

وأكد السعي مع الجهات المعنية والمختصين بوزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الأكاديمي في إيجاد حلول بديلة للابتعاث والإيفاد في هذه التخصصات وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الطلبة الراغبين بدراسة الطب بكافة مجالاته وذلك عبر إرسال وفود طبية تمهيدا لفتح واعتماد جامعات ومقار ابتعاث جديدة في التخصصات الطبية.