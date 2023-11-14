الاتحاد الأوروبي يقر إمكانية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة (شنغن) عبر الإنترنت

اعتمد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قواعد جديدة ستسمح للأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة (شنغن) بتقديم طلب الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت.

ومنطقة (شنغن) تضم 27 دولة أوروبية ألغت العديد من الضوابط الحدودية الداخلية ومن بينها اجتياز الحدود فيما بينها دون أي حواجز أو نقاط تفتيش.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز في بيان “إن إمكانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة (شنغن) عبر الإنترنت ستكون بمثابة تحسن كبير بالنسبة للمواطنين ولعملية معالجة الطلبات على السواء”.

وأضاف غوميز الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي “أن هذا القرار سيبسط عملية تقديم الطلبات للمسافرين وفي الوقت نفسه سيخفف العبء على الإدارات الوطنية التي ستكون قادرة على الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر”.

من جهته قال مجلس وزراء الاتحاد في بيان إن اللائحتين اللتين تم اعتمادهما اليوم ستنشئان منصة لطلبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على تأشيرات (شنغن).

وأشار البيان إلى أن جعل الحضور شخصيا إلى القنصليات هو أمر يزيد عن الحاجة وبالتالي ومن حيث المبدأ سيكون الحضور الشخصي ضروريا فقط للمتقدمين لأول مرة والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة أو الأشخاص الذين لديهم وثيقة سفر جديدة.

وسيتم تحديد تاريخ تطبيق القواعد الجديدة عند الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرات والتأشيرة الرقمية.