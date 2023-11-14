دولة الكويت تدين القصف الذي تعرضت له اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للقصف الذي تعرضت له اليوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة جديدة ترتكبها ضمن سلسلة الجرائم البشعة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين ومقدراتهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين إن ما قامت به قوات الاحتلال من عمل شنيع ضد اللجنة القطرية التي تعنى بإعادة الإعمار يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير آبهة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.

وجددت مطالبة دولة الكويت لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها تحت تبريرات وأكاذيب مكشوفة للعالم مشددة على دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.