محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 15 نوفمبر 2023

14 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
15 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و رطب و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ليلاً:
معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 3 &#160 قدم.

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