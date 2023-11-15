“الكويتي للتنمية”: دعمنا لذوي الاحتياجات الخاصة يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية

أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الفئة بهدف تحسين حياتهم وحياة أسرهم ودمجهم في المجتمع.

وقال الصندوق في بيان صحفي بمناسبة مشاركته في (مؤتمر بوابة التدريب العالمية) الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء إن الشراكة بين الصندوق والمؤتمر تمتد لأكثر من عشر سنوات وتأتي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الأممية المعنية بتعزيز الشراكة العالمية.

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في تحسين حياتهم وحياة أسرهم من خلال مد جسور التعاون بين مختلف القطاعات في المجتمع المدني “ليصبح المجتمع الكويتي أكثر شمولا للجميع دون تمييز بسبب الإعاقة”.

وأضاف أن الصندوق شارك بجناحه الخاص في المعرض حيث قدم أهم إصداراته الإعلامية التي تبرز دوره التنموي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وشدد على أنه لا يدخر جهدا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على أهمية تنمية الوعي الإعلامي بهم وضمان توفير الخدمات الصحية لهم.

وأقيم المؤتمر لمدة ثلاثة أيام في جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحت شعار (دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من غايات التنمية المستدامة في مجال الإعلام والصحة والترفيه ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) وناقش كيفية ادماجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية.