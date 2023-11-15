“التواصل الحكومي”: سمو رئيس مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لدراسة الردود بعدم الدستورية على الأسئلة البرلمانية

قال مركز التواصل الحكومي إن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه بصفة الاستعجال تشكيل لجنة لدراسة الردود بعدم الدستورية على الاسئلة البرلمانية الموجهة إليه.

وذكر المركز في بيان عبر منصة (اكس) -تويتر سابقا- اليوم الاربعاء أن هذه اللجنة ستضم مستشارين من مجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع على أن ترفع تقريرها لسموه في أقرب وقت.

وأضاف أن هذا التوجيه جاء بعد لقاء جمع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث دار خلاله حديث حول ردود سموه على الاسئلة البرلمانية الموجهة إليه.