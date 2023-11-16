“الإطفاء”: تعاملنا مع بلاغات خلال هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد ولا إصابات

قالت قوة الإطفاء العام الكويتية إن فرقها تعاملت منذ صباح أمس الأربعاء مع عدة بلاغات معظمها خلال فترة هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد ولم يسجل وقوع إصابات.

وأضافت (الإطفاء) في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الخميس أن معظم البلاغات كانت عبارة عن علوق مركبات في الطرق المغمورة بالمياه وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق.

وذكرت أن هناك عدة منازل تعرضت سراديبها لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها وتم التعامل مع كل تلك البلاغات وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث من دون تسجيل أي إصابات.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أفادت بأن البلاد تحت تأثير حالة مطرية بدأت منذ فجر أمس ويتوقع استمرارها حتى منتصف ليل اليوم الخميس على فترات متفاوتة على أن تقل فرص الأمطار تقل تدريجيا من فجر غد الجمعة على أن تعاود فرص الأمطار يوم الأحد المقبل.