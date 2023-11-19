وزير التجارة يتفقد مركز عمليات الرقابة التجارية ويوجه بتكثيف الجولات لكبح الزيادات المصطنعة للأسعار

تفقد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الأحد مركز (الصديق) للرقابة التجارية وغرفة العمليات المركزية للوقوف على سير العمل بهما ووجه بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لكبح جماح أي زيادات مصطنعة للأسعار.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن زيارة الوزير إلى المركز تهدف إلى متابعة مستجدات خطة عمل إدارة الرقابة التجارية وفرق الطوارئ والتفتيش والوقوف على مدى الالتزام بتوجيهاته الخاصة بإحكام وتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق.

ونقل البيان عن الوزير تأكيده على أهمية رصد زيادات الأسعار المصطنعة التي قد تحدث تزامنا مع الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من الوزارة للسيطرة على أي زيادات قد تحدث مستقبلا.

وشدد العيبان على تكثيف الجولات التفتيشية واليقظة والتركيز في هذه الفترة ومستقبلا لردع أي مخالف للقانون وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.

وأشاد بإجراءات العمل والآلية المتبعة بالمركز مؤكدا للموظفين ومفتشي الرقابة التجارية أنهم “خط الدفاع الأول لحمايةالمستهلكين مع ضرورة مراعاة الله ثم واجبهم وأمانتهم عند القيام بعملهم”.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى خطة وآلية العمل اليومية من موظفي أقسام (المتابعة والتنسيق – مركز الاستعلام الآلي – غرفة العمليات المركزية – فريق طوارئ الرقابة).

وقام الموظفون بشرح تفصيلي لخطة عملهم بما في ذلك آلية استلام الشكاوى والبلاغات وإجراءات التعامل معها وإجراءات التفتيش ومحاضر ضبط المخالفات وإحصائياتها وآلية مراقبة أفرع التموين من خلال شاشات مراقبة غرفة العمليات وآلية عمل اللكاميرات المحمولة للمفتشين والخاصة بتوثيق الجولات التفتيشية.

بدوره قام الوزير باستقبال عدد من مكالمات المستهلكين الواردة لمركز الإتصال والتواصل لاستطلاع رأيهم بشأن الخدمة المقدمة والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص.