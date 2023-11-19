حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و رطب و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبرودة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
7 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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