محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 نوفمبر 2023

19 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
20 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و رطب و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبرودة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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