حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و رطب و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبرودة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.