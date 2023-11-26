محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 27 نوفمبر 2023

26 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
27 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 &#160 قدم.

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