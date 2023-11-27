“السكنية”: إعادة فرق القيمة الرمزية لقسائم 3 مناطق

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم ، المواطنين ممن سددوا عن طريقها القيمة الرمزية للقسائم السكنية في كل من مناطق خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية إلى مراجعتها لإعادة فرق المبالغ المالية مباشرة وفق قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم.

وقال نائب المدير العام للشؤون المالية وشؤون الموظفين بالتكليف علي البناي في تصريح صحافي، إنه بالنسبة للمبالغ التي تم خصمهما من مستحقي قروض بنك الائتمان الكويتي بالمناطق المذكورة سيتم تحويل فرق قيم هذه المبالغ إلى البنك، ويتم الصرف بناء على إجراءاته.

وبين أن المؤسسة خصصت المراكز الخارجية التابعة لها لاستقبال معاملات المواطنين ممن قاموا بتسديد قيمة القسائم الرمزية بدءا من اليوم الاثنين خلال الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا، في مراكز كل من برج التحرير والجهراء والقرين والأفنيوز، فيما خصصت الفترة المسائية للمواطنين الراغبين في إتمام معاملاتهم بالمبنى الرئيسي من الساعة 4:00 عصرا حتى الساعة 7:00 مساء، علماً بأن المستندات المطلوبة لإعادة فرق المبالغ تتضمن شهادة برقم الآيبان معتمدة من البنك، وصورة البطاقة المدنية.