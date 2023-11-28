مجلس الوزراء: المكرمة الأميرية بالعفو ترسيخ لقيم التسامح لحكام الكويت

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم ، في قصر السيف برئاسة رئيـس سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأن مجلس الوزراء أحيط علماً في مستهل اجتماعه بتوجيهات صاحب السمو بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمة، وتنفيذاً للتوجيهات السامية.

وأضاف أنه بهذه المناسبة، يرفع مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكداً أن هذه المكرمة الأميرية إنما هي ترسيخ لما جبل عليه حكام الكويت من قيم التسامح والتسامي.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد علي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد اليوم وغدا.

من جانب آخر، جدد مجلس الوزراء حرصه على مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد.

تأبين الرشيد

إلى ذلك، أبن مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق المرحوم يوسف الرشيد الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء الماضي، مستذكراً بكل تقدير إسهامات الفقيد الوطنية وجهوده المخلصة في السلك القضائي وخدمة بلده، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.