أحمد الجبر يعلن استعادة جنسيته

تقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية الوطنية «قناه اليوم وجريدة عالم اليوم» سابقاً، أحمد الجبر، اليوم الإثنين بالشكر والامتنان إلى القيادة السياسية، على استعادة جنسيته.

ودون الجبر عبر حسابه في منصة «إكس» قائلاً «بدموع الفرح.. أتقدم بالشكر والامتنان لأميرالعفو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد على عودة جنسيتي».

وأضاف الجبر «كل الشكر والعرفان والامتنان لكل أبناء الشعب الكويتي الذي غمرني بحبه وتعاطفه ومساندته طوال عشر سنوات، وكذلك لا أنسى مواقف النواب الذين حملوا راية إعادة الجناسي» مستطرداً «إنه والله العيد.. وإنها والله لفرحة انتظرتها منذ 10 سنوات».

وختم قائلاً «ولدت كويتيا.. والحمد لله سأموت كويتياً».