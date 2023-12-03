أعلنت قطر اليوم الأحد التكفل بعلاج 1500 جريح وكفالة 3000 يتيم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بتوجيه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) إن قطر ستتكفل بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع مصر تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة.

وأضافت انه تأتي هذه المبادرة امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا. وقالت الوكالة أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة سيرت دولة قطر 37 طائرة محملة ب 1203 أطنان من المساعدات تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.