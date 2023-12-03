“نفط الكويت”: السيطرة على حريق محدود اندلع بخط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت أثناء الصيانة والإنتاج لم يتأثر

قالت شركة نفط الكويت مساء اليوم الأحد إن حريقا محدودا اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت وقد تمت السيطرة عليه من دون تأثر عمليات الإنتاج.

وذكرت (نفط الكويت) في بيان صحفي إن الحريق المحدود قد اندلع أثناء تنفيذ أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مشيرة إلى أن “مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة”.

ولفتت إلى أن الفرق المعنية قامت بالسيطرة على الحريق إذ استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة بحسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت أن “عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة”.