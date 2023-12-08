وزارة الدفاع: العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعائه ‏

وجه معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها يوم أمس الخميس من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن إستقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأدائها لمهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها.

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‏وتود وزارة الدفاع أن توضح بأن العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعائه يوم الأثنين الماضي الموافق 4 ديسمبر كما تم استدعائه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته تم بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك للنظر فيما ورد من إدعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدي وتعذيب وتجاوزات قانونية.

‏ووزارة الدفاع تؤكد على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش بناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يوم الاربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري.

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‏الجدير بالذكر بأن عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم واجراءات متبعة مع جميع العسكريين كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الامة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتقديم كافة الايضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور إنتهاء أعمالها.