“الداخلية”: الاعتماد على رخص القيادة الإلكترونية فقط للمقيمين اعتبارا من اليوم

وجه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد اعتبارا من اليوم الأحد دون الحاجة لطباعتها.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان عملية تجديد رخص القيادة يتم إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ومن تنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقرارات واللوائح المنظمة سوف يتم قبول طلبه إلكترونيا ومن ثم تفعيل الرخصة عبر وثائق وزارة الداخلية في تطبيق (هويتي).

وأضافت أنه يمكن للمقيمين التأكد من صلاحية رخصة القيادة عبر تطبيق (هويتي) والتأكد من وجود العلامة الخضراء والتي تدل على صلاحية الرخصة مبينة ان العلامة الحمراء تدل على انتهاء الرخصة وعليه وجب تجديدها عبر تطبيق (سهل) أو سحبها طبقا لقانون المرور وعلى صاحب الرخصة مراجعة الإدارة العامة للمرور.

واوضحت انه عند السفر خارج الكويت يتوجب على المقيمين استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم مؤكدا ان هذه الخطوات تأتي استكمالا لعملية التحول الرقمي في وزارة الداخلية وتسهيلا وتبسيطا للاجراءات وتقليصا للدورة المستندية وتوفيرا للمال العام.