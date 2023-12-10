أكدت رئيس اللجنة التنسيقية المختصة للعمل على الربط بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أسيل الزيد حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات للنزيلات في مركز إيواء العمالة الوافدة.

جاء ذلك في كلمة للزيد بمناسبة احتفال الهيئة باليوم العالمي الـ75 لحقوق الإنسان في مركز إيواء العمالة الوافدة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأشارت الزيد إلى حرص الهيئة على المشاركة بمثل هذه المناسبات على الصعيدين المحلي والدولي مؤكدة الحرص على تطوير المركز وتوفير كل الخدمات للنزيلات من خلال جهود العاملين الدؤوبة.

وتم خلال الاحتفال تنظيم فعالية رياضية للنزيلات في مركز الإيواء وتقديم الهدايا الرمزية لهن.

ويأتي الاحتفال تزامنا مع زيارة وفد (القوى العاملة) الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل حيث أشاد الاتحاد بمركز ايواء العمالة الوافدة بالكويت وما يقدمه من خدمات وإجراءات.