بلدية الكويت تطلق حملة تفتيشية ميدانية على قسائم البناء في المطلاع

أطلقت بلدية الكويت اليوم الاثنين حملة تفتيشية ميدانية في منطقة المطلاع للكشف على مخالفات أعمال البناء هناك وتستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري. وقال رئيس قسم المعاملات في ادارة المتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء فيصل البديوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جولة تفتيشية بالمطلاع إن فرق التفتيش حريصة على تطبيق القوانين واللوائح للحفاظ على أرواح الناس.

وأضاف البديوي أن هذه الحملة الميدانية تهدف للتأكد من مدى التزام أصحاب أعمال الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع وكافة أعمال البناء والترميم وأعمال الحفريات.

وتابع أن الفرق الميدانية تقوم بالتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة لتنفيذ اللوائح التي من شأنها المحافظة على المرافق العامة ذات العلاقة.

وبين أن الجولة الميدانية اليوم ركزت على زيادة التوعية لدى المواطنين بعدم مخالفة قوانين البلدية وعدم الزيادة في نسب البناء المقررة لهم.