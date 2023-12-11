أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين ربط مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان بالنظام الآلي لمستشفى جابر الأحمد فيما يخص خدمات الأشعة والمختبر والصيدلية ودخول المرضى وخروجهم من المستشفى.

وقال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد في تصريح صحفي ان إتمام عملية الربط جاءت بالتنسيق والتعاون بين قطاعي الأسنان والصحة الرقمية في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية وتنفيذا لتعليمات وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.

وأضاف أن ذلك يأتي في سياق إتمام ربط كافة المراكز والمستوصفات التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية بمركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان.

وأوضح أن ميكنة الخدمات الصحية وربطها رقميا سيسهل الوصول إلى البيانات الصحية للمراجع ومعرفة التاريخ المرضي ورسم الخطة العلاجية وضبط صرف الأدوية بالإضافة إلى ترشيد عمل الفحوصات المخبرية وتنظيم مختلف الإجراءات الخاصة بمراجعات المرضى.