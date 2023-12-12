سالم الصباح: القمة الخليجية أكدت أحقية “الدرة” وترسيم حدودنا البحرية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

واطمأن مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الحالة الصحية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأن الحالة الصحية بفضل الله عز وجل مستقرة، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن ينعم على سمو الأمير الله بموفور الصحة والعافية وأن يمن على سموه بالشفاء العاجل.

القمة الخليجية

وأحاط وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال (44) التي عقدت الثلاثاء الماضي في الدوحة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضيف على الدورة ال 44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم خلالها مناقشة العديد من القضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها.

كما أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بالبيان الختامي الصادر عن الدورة ال 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن عدة قضايا ومنها التأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لإستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وإستناداً إلى الإتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد البيان الختامي للدورة ال 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 /1993 في شأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية، داعياً العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162، كما دعا حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 /4 /2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 /12 /2013 بعد مصادقة البرلمانين الكويتي والعراقي عليهما تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 /12 /2013.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 /12 /2023 و 13 /12 /2023.

غزة

وأعرب مجلس الوزراء عن أسف دولة الكويت الشديد لاستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك والذي تقدمت به دولة الإمارات وحظى بتأييد دولي واسع.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالرجوع إلى المادة ال 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت الأمين العام للأمم المتحدة من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني بإنهيار السلم والأمن الدوليين، مطالباً بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة كونه مطلب إنساني.