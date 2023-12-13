حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 14 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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