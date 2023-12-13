حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 14 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.