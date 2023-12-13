محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 14 ديسمبر 2023

13 ديسمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
14 ديسمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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