انطلقت فعاليات معرض الحج والعمرة الخامس اليوم الخميس بمشاركة 42 حملة ويستمر لمدة أسبوع في أرض المعارض بمشرف تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري.

وقال وكيل وزارة (الأوقاف) الدكتور بدر المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الافتتاح إن المعرض جاء بعد إتمام عملية الفرز لتسجيل الحجاج موضحا أن المعرض يلبي كافة احتياجات حجاج دولة الكويت والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف المطيري أن المعرض يتيح لحجاج الكويت التعرف على الحملات المشاركة في مقر واحد ما يسهل عليهم الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الحملات من ناحية الأسعار وتوفير كافة احتياجاتهم لأداء فريضة الحج.

وذكر أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للبدء مبكرا والالتزام بالمواعيد المحددة للخطط التي وضعتها الجهات المختصة بالمملكة وتطبيق القرارات والقوانين معربا عن أمله بالمحاولة لزيادة عدد حجاج الكويت للعام المقبل لأكثر من 8 آلاف حاج.

من جهته قال وكيل وزارة الاوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم في تصريح مماثل ل(كونا) إنه تم التسجيل في منصة الحج الالكترونية وتطبيق (هويتي) وفرز الحجاج لمن لم يسبق له الحج وحسب الاكبر سنا.

وأكد العليم أنه تم قبول الحجاج وإرسال الرسائل النصية لقبولهم والتنويه لهم بمعرض الحج والعمرة حتى يتسنى لهم اختيار الحملات المناسبة لهم من خلال المعرض والتعرف على المزيد من المعلومات.

وبين أن إدارة الحج والعمرة متواجدة بالمعرض للاجابة على كافة استفسارات الحجاج وتزويدهم بالاصدارات الشرعية والادارية والتوجيه.

بدوره قال مدير ادارة شؤون الحج والعمرة بالوزارة سطام المزين ل(كونا) إن المعرض إنه تم تطوير التسجيل المركزي للحج عن السنة الماضية من خلال إتاحة الخيارات المتعددة للحاج من الحملات التي تقدم عروضا وأسعارا مميزة بحد أقصى 250 حاجا لكل حملة.

وأشار المزين إلى أن التسجيل هذا العام تم فيه اضافة المصادقة من خلال منصة التسجيل المركزي وتطبيق (هويتي) ليتم التأكيد على اختيارات ورغبات كل حاج.

ولفت إلى أن هناك احترازات صحية واشتراطات من خلال التطعيمات العامة أبرزها تطعيم (كورونا) وذلك وفقا لإجراءات الجهات المختصة في السعودية المتعلقة بقبول الحاج ودخوله.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع على فترتين صباحية من(9 – 1) ومسائية من (30ر3-10) في أرض المعارض بمشرف صالة رقم (8).