أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح رحمه الله وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمان سموه رحمه الله معالي رئيس مجلس الامة أحمد عبدالعزيز السعدون وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين.