ووري الثرى صباح اليوم الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

هذا وقد تقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المشيعين وفي معيته سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة ال صباح الكرام.