أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت إعادة جدولة المراجعات والمواعيد الطبية المجدولة وغير العاجلة في المنشآت الصحية وفقا لطبيعة الإجراء الطبي نظرا لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن التعميم يتضمن العمل بنظام الخفارات اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الساعة 30ر07 من صباح الأربعاء المقبل.

وأضاف السند أنه سيتم تنكيس الأعلام على ديوان عام الوزارة وكافة المنشآت التابعة لمدة 40 يوما سائلا الله أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.