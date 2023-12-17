أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم السبت تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام كـ”عطلة رسمية” نظرا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال (الخدمة المدنية) في بيان له إنه بناء على إعلان مجلس الوزراء بشأن إعلان الحداد الرسمي في البلاد سيتم تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية على أن تستأنف يوم الأربعاء المقبل 20 من ديسمبر الجاري.

ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 – 12 – 2023.