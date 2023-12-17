أعلنت بلدية الكويت اليوم السبت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث باسم بلدية الكويت محمد المطيري في تصريح إن جميع الإدارات المختصة في (البلدية) قد باشرت إجراءاتها اللازمة لتنكيس الأعلام في جميع مباني الوزارت والجهات الحكومية والطرق الرئيسية.

وأكد المطيري جاهزية الفرق المختصة للتعامل مع الحدث والقيام بأعمالها ميدانيا طوال فترة الحداد الرسمي.

ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 – 12 – 2023.