حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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