حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.