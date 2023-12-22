محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 ديسمبر 2023

22 ديسمبر، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
23 ديسمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق