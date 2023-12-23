“هيئة الغذاء”: منتجات “شوفان كويكر” في الكويت خالية من “السالمونيلا”

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن منتجات الشوفان في الكويت من العلامة التجارية «كويكر» تم فحصها كلها وهي صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من بكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن احتمال تلوث منتجات الشوفان من العلامة التجارية «كويكر» إنتاج الولايات المتحدة ببكتيريا السالمونيلا يتعلق بالمنتجات التي تحمل تواريخ انتهاء استهلاك قبل 9 يناير أو 12 مارس أو 3 يونيو أو 2 أغسطس أو 1 سبتمبر أو 1 أكتوبر 2024.

وأشارت هيئة الغذاء والتغذية إلى أنه لم يتم استيراد نفس الأرقام التشغيلة تلك إلى دولة الكويت، مشددة على أن المنتجات لنفس العلامة التجارية الموجودة في الأسواق قد تم فحصها جميعها وهي صالحة للاستهلاك الآدمي.