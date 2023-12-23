محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 ديسمبر 2023

23 ديسمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
24 ديسمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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