حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
24 ديسمبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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