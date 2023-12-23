حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.