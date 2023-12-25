تغلب فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره كاظمة بنتيجة (6 – 0) في حين هزم الفحيحيل نظيره خيطان بنتيجة (1 – 0) ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).

وعلى استاد صباح السالم سيطر الكويت على مجريات اللقاء في وقت لم يستطع كاظمة مجاراته.

وتألق مهاجم الكويت طه الخنيسي بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الـ25 والـ46 (ركلة جزاء) والـ50 والـ83 وسجل زميله فهد حمود في الدقيقة الـ11 واختتم محمد دحام السداسية في الدقيقة الـ65.

وبهذه النتيجة رفع الكويت رصيده إلى 26 نقطة تصدر بها الترتيب مؤقتا فيما أبقى كاظمة على نقاطه الـ13 يشغل بها المركز السادس.

وفي المباراة الأخرى حقق الفحيحيل فوزا صعبا على نظيره خيطان بهدف في الدقيقة الـ91 عن طريق اللاعب وليام باروس.

ورفع الفائز رصيده إلى النقطة الـ12 يشغل بها المركز السابع مؤقتا فيما أبقى خيطان على نقاطه الست يشغل بها المركز التاسع.

وتختتم مواجهات الجولة يوم غد الإثنين بلقاء العربي والشباب في حين يلعب النصر مع السالمية.