“الخارجية” الكويتية تتابع ملابسات اختفاء مواطن بالأنبار

تابعت وزارة الخارجية أمس، ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار العراقية، حيث أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أمس اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين لمتابعة القضية.

وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن الوزير حسين أبدى اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تجري حالياً، على أعلى المستويات، تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء.

وذكرت أنها تتابع عن كثب مع سفارة الكويت لدى العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.