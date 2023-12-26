قيادة العمليات المشتركة العراقية: الكويتي والسعودي قتلا بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنه تم العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار الكبرى اثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي.

وأوضحت في بيان لها ” أنه إثر فقدان الاتصال بالمواطنيين السعودي ” أ.ظ، و ف م””، اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لاغراض الصيد الاولى بتاريخ 20 نوفمبر 2023، والثانية في 17 ديسمبر 2023، تم وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة منه بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى.

وأضافت: بعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطاعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة تم العثور على جثتي المفقودين، بعد ان تعرضت سيارتهما الى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي ادت الى احتراقها .

وتابع البيان: في الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي الضحيتين.

وأوضح أن الجانب العراقي سيقوم بتسليم ونقل وايصال الجثتين الى ذويهم بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة العراقية بالقول: في الوقت نشدد فيه على ضرورة التقيد باحكام استحصال سمة الدخول ان كانت سياحية او لاغراض الصيد نؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتنسيق حيال استحصال سمة الدخول الى الاراضي العراقية والتقييد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية بعد موافقة وقرار مجلس الامن الوطني ذات العلاقة بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد واليات وسياقات التنقل والحماية للصيادين.