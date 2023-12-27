إقلاع طائرة الإغاثة ال10 من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة ب20 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة والطبية وسيارة إسعاف.

7 أكتوبر: إقلاع طائرة الإغاثة ال13 من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها حافة نقل ركاب ومواد إغاثة وأجهزة ومواد طبية وسيارة اسعاف ونقل ومواد إيواء.

9 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني تحت شعار (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الالكتروني للجمعية.

10 أكتوبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تدشن حملة تحت شعار (فزعة لفلسطين) بحضور السفير الفلسطيني لدى البلاد ومشاركة 23 جمعية خيرية كويتية لدعم الوضع الإنساني الراهن في فلسطين.

10 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن أن فريقا تابعا لها يتولى توزيع مواد غذائية ووجبات يومية على الأشقاء في قطاع غزة يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

13 أكتوبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تختتم حملتها الاغاثية (فزعة لفلسطين) بمجموع تبرعات بلغ 3261999 دينارا كويتيا ما يعادل 10540011 دولارا أمريكيا مخصصة لدعم الأوضاع الراهنة في فلسطين جراء الاحداث الإنسانية هناك بتنسيق وإشراف وزارات الشؤون والخارجية والاعلام الكويتية.

19 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم المساعدات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة التي تعاني شحا بالمواد الطبية نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

20 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تتبرع بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل للأشقاء في قطاع غزة نظرا لتعرض العديد من سيارات الإسعاف في القطاع للقصف من قبل قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.

23 أكتوبر: الطائرة الاغاثية الأولى التابعة للقوة الجوية الكويتية تقلع من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

24 أكتوبر: مؤسسة نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي توقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى البلاد اتفاقية لتقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض إلى 338 أسرة نازحة داخل السودان.

24 أكتوبر: اقلاع الطائرة الاغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة محملة ب10 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

25 أكتوبر: اقلاع الطائرة الكويتية الإغاثية الثالثة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة.

26 أكتوبر: اقلاع الطائرة الكويتية الإغاثية الرابعة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وشاحنة وجرافة متوسطة.

28 أكتوبر: اقلاع الطائرة الكويتية الإغاثية الخامسة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 10 أطنان من الادوية والمستلزمات الطبية لدعمهم وتخفيف معاناتهم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

29 أكتوبر: إقلاع الطائرة السادسة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة وثمانون جهازا للطاقة الشمسية.

31 أكتوبر: إقلاع طائرتي إغاثة ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي متجهتين إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 50 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وأربع سيارات إسعاف تمهيدا لإيصالها للأشقاء.

31 أكتوبر: البرنامج لشؤون الإسكان الخليجي يكرم جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية لإسهامها بالتبرع بمليون دينار كويتي (نحو 3.3 مليون دولار أمريكي) العام الماضي لتوفير المساكن ودفع إيجارات وتقديم مساعدات وخدمات للأسر الفقيرة والمتعففة داخل البلاد.

1 نوفمبر: اقلاع الطائرة ال10 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة ب40 طنا مساعدات ومعدات طبية و4 سيارات إسعاف.

2 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من الجمعية إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.

2 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

3 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من الجمعية إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.

3 نوفمبر: وصول الطائرة ال11 من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش الدولي محملة ب 10 أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر حتى الآن 290 طنا.

4 نوفمبر: اقلاع طائرة الاغاثية ال12 من الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها سيارتا إسعاف بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وبالتعاون مع 22 جمعية مشاركة ضمن حملة فزعة لفلسطين).

5 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال13 من الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

5 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول الدفعة الثالثة والرابعة من المساعدات المقدمة من الجمعية إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.

6 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.

7 نوفمبر: اقلاع الطائرة ال15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة ب 40 طنا من المساعدات الإنسانية والاغاثية وألواح الطاقة الشمسية.

8 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين بمحافظة المهرة في اليمن التي تعرضت لإعصار (تيج) الذي ضرب المنطقة مؤخرا ودمر البنية التحتية والمحاصيل الزراعية.

8 نوفمبر: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح مركز اشراق للصحة النفسية في منطقة شانلي أورفا بالجمهورية التركية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لضحايا الكوارث والأزمات في المجتمعين السوري والتركي بالتعاون مع جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية.

8 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.

9 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال17 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية محملة بمساعدات إغاثية عاجلة ومواد طبية مكونة من ثلاث سيارات إسعاف و30 طنا من المواد الإغاثية الضرورية منها 14 طنا مساعدات غذائية و16 طنا مساعدات الطبية.

12 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال18 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من مواد الغذائية وأجهزة ومستلزمات الطبية.

14 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال19 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من مواد الغذائية ومستلزمات الطبية.

15 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال20 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الضرورية والعاجلة.

16 نوفمبر اقلاع الطائرة الإغاثية ال21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة بما فيها أربع سيارات إسعاف. (يتبع)