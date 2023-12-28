حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.