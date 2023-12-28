محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 ديسمبر 2023

28 ديسمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
29 ديسمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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