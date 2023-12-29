حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 30 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
30 ديسمبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2   قدم.
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