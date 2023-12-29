حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 30 ديسمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.