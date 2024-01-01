رئيس الاتحاد الأرجنتيني يقرر حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال ميسي

أكد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حجب القميص رقم 10 بعد اعتزل أسطورة التانجو ليونيل ميسي دولياً، حيث سيكون نجم إنتر ميامي البالغ من العمر 36 عامًا آخر لاعب يرتدى القميص الأيقوني.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، “عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني لن نسمح لأى شخص آخر بارتداء رقم 10 بعده، هذا الرقم 10 سنحجبه مدى الحياة تكريمًا له، هذا أقل ما يمكننا القيام به من أجل ميسي”.

ومن المقرر أن يشارك ميسي فى بطولة كوبا أمريكا هذا العام ويمكن أن يلعب فى كأس العالم 2026، ولن يرتدى أى لاعب من بعده هذا القميص الذي سبق وارتداه العديد من الأساطير أبرزهم مارادونا وميسي.

وكان هناك تحرك أولى من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لسحب القميص الشهير تكريمًا لمارادونا، ولكنه تراجع عن الأمر فيما بعد، وارتداه أورتيجا وخوان ريكيلمي ثم ميسي.

وسجل ميسي 106 أهداف فى 180 مباراة دولية، كما فاز مع منتخب الأرجنتين بلقبي كوبا أمريكا وكأس العالم.

يذكر أن ميسي حقق بداية مميزة لمسيرته مع إنتر ميامي في عام 2023، حيث سجل 11 هدفًا في 14 مباراة وقاد الفريق للحصول على أول لقب له على الإطلاق.