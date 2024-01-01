محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 02 يناير 2024

1 يناير، 2024
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
02 يناير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق