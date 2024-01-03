“الخارجية” تدشن مركز التواصل القنصلي للاتصال المباشر مع المواطنين في الداخل والخارج

دشنت وزارة الخارجية اليوم، مركز التواصل القنصلي (159) والذي يعد مركزا متكاملا يوفر خدمة الاتصال والإنجاز المباشر مع المواطنين الكويتيين في الداخل والخارج، ويعمل كذلك على توفير الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة والرد على كل الاستفسارات والتعامل معها وخاصة في حالات الطوارئ.

وذكرت “الخارجية” في بيان لها أن المركز يمثل نقطة الاتصال الرئيسية للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالخدمات التي تقدمها البعثات الكويتية في الخارج واستقبال المكالمات والاستفسارات والرد عليها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وأثناء العطل الرسمية على هاتف رقم (159) من داخل البلاد، و(00965159) من الخارج وعلى الرقم الاحتياطي (0096522225504).

وأضافت أن ذلك يأتي من منطلق تطبيق استراتيجية الوزارة لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات والمساعدة للمواطنين الكويتيين في الداخل وبالخارج وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية وتحسين أدائها بكل سهولة وسرعة وإتقان.