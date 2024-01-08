“التربية”: رفع نتائج 329 ألف طالب وطالبة على الموقع الالكتروني و”سهل”

أعلنت وزارة التربية، عن رفع نتائج أكثر من 329 ألف طالب وطالبة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الإثنين، حيث باشرت الإدارات المدرسية برفع النتائج فور انتهائها أولا بأول.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن 750 مدرسة انتهت من رفع نتائجها من اجمالي المدارس بمختلف مراحلها التعليمية «الابتدائية والمتوسطة والثانوي للصف العاشر والحادي عشر».

وقالت الوزارة، أن خدمة رفع النتائج توفرت عبر تطبيق «سهل» الحكومي والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق الأجهزة الذكية للوزارة، وذلك بالدخول على الرقم المدني والرقم المسلسل للطالب تمكن ولي الأمر من الاطلاع على شهادة الطالب المعتمدة.

ويذكر أنه ما زالت الإدارات المدرسية مستمرة في رفع النتائج عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيق «سهل».