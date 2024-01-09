فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الإثنين على الفحيحيل بنتيجة (2 – 1) فيما هزم الشباب نظيره كاظمة بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).

ففي المباراة التي أقيمت على استاد (الصداقة والسلام) تمكن العربي من اقتناص نقاطها الثلاث بهدفي لاعب (الفحيحيل) أحمد النصر بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ11 ولاعبه عبد الرحمن الشرهان في الدقيقة الـ54 إثر تسديدة متقنة.

وقلص الفحيحيل النتيجة بإحرازه هدفه الوحيد عبر محترفه وليم بروس في الدقيقة الـ88 ليرفع الفائز رصيده إلى النقطة الـ33 وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الكويت فيما أبقى الخاسر على نقاطه الـ15 بالمركز السابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت على استاد (صباح السالم) تمكن الشباب الساعي إلى الهروب من المراكز الأخيرة من تحقيق فوز مهم على كاظمة بهدف سجله محترفه إبراهيما جاي في الدقيقة الـ38 إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 14 نقطة يشغل بها المركز الثامن بفارق 7 نقاط عن مركزي الهبوط فيما أبقى كاظمة على نقاطه الـ17 بالمركز الخامس.

وتختتم الجولة يوم غد الثلاثاء بلقاء السالمية صاحب المركز السادس بـ17 نقطة مع الجهراء متذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط.